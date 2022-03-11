"Ни один из них не сказал, что жалеет": украинская теннисистка возмущена поведением российских коллег во время войны

"Ни один из них не сказал, что жалеет": украинская теннисистка возмущена поведением российских коллег во время войны

Марта Костюк эмоционально высказалась о нападении РФ на ее родину.

Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о полномасштабном военном вторжении России на территорию Украины.

19-летняя киевлянка рассказала, что ни один из российских теннисистов не извинился перед ней за то, что творит с Украиной и украинским народом их страна. По ее словам, единственная проблема спортсменов из РФ - то, что они не могут осуществить денежный перевод.

"Очень разочаровывает то, что ни один российский игрок не пришел, чтобы увидеться со мной. Ни один из них не сказал, что они сожалеют, что их страна делает с моей. Один игрок отправил мне сообщение, еще с одним мы пообщались. Но никаких извинений я не слышала, ни один из них не сказал мне, что он не поддерживает происходящее… Для меня это шок.

Не нужно быть вовлеченным в политику, чтобы вести себя по-человечески. Все знают, что происходит. Мне больно из-за этого. Мне больно каждый раз видеть российских игроков, когда я приезжаю на стадион. Их единственная проблема сейчас - это то, что они не могут перевести деньги. Вот об этом они говорят! Я считаю, что это неприемлемо. Почему российские теннисисты так себя ведут? У меня нет объяснений этому, я не знаю", - приводит слова Костюк издания L'Équipe.

Также Костюк заявила, что не согласна с тем, что российским теннисистам до сих пор не запретили участвовать в международных турнирах.

"Я не согласен с теми решениями, которые были приняты в теннисе. Скажу коротко: посмотрите на другие виды спорта. Посмотрите на решения, которые они приняли. Вот и все", - сказала Марта.

Украинская теннисистка подчеркнула, что в словах "Нет войне" видит не только положительный контекст, ведь часто люди, которые это говорят, подразумевают, что Украина должна сдаться. Однако Костюк уверена, что Украина никогда не сложит оружие перед оккупантами.

"Я готова повторить это сотню раз: Украина никогда не подчинится. Мы можем проиграть, хотя лично я не думаю, что это произойдет, но ни в коем случае Украина никогда не сдастся. Поэтому сегодня, если вы говорите "Нет войне", это для меня значит желание, чтобы Украина сдалась. Путин никогда не остановится. Все знают, насколько он неистов. Поэтому мы и боремся", - добавила Марта.

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