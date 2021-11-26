Ни один из украинских клубов не сыграет весной в еврокубках впервые с сезона 2007/08

Ни один из украинских клубов не сыграет весной в еврокубках впервые с сезона 2007/08

Путь "Динамо" и "Шахтера" поддержала и "Заря".

Полнейшим провалом является выступление украинских команд в еврокубках в сезоне 2021/22.

Так, за тур до завершения группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" упустили шансы на попадание в плей-офф еврокубков. В последних матчах "бело-синие" дома проиграло "Баварии" (1:2), а "горняки" на выезде уступил "Интеру" (0:2). Таким образом, перед заключительным туром группового раунда в активе обоих украинских клубов только по одному очку и они точно не сдвинутся с последней, четвертой, позиции в группах.

В четверг, 25 ноября, неприятно поддержать украинских грандов решила и луганская "Заря", которая в рамках 5-го тура групповой стадии Лиги конференций потерпела в Италии разгромное поражение от римской "Ромы" (0:4). Этот результат привел к тому, что коллектив Виктора Скрипника также не сыграет в следующем этапе еврокубков, ведь луганчане точно будут на третьем месте, которое не дает права пробиться в плей-офф.

Таким образом, впервые с сезона 2007/08 Украина не будет представлена ни одним клубом в еврокубках. Тогда "Динамо" и "Шахтер" синхронно финишировали последними в своих группах Лиги чемпионов, а "Металлист" и "Днепр" не смогли преодолеть квалификацию Кубка УЕФА.