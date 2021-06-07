"Ни один участник Евро не признал Крым российским": комментатор из РФ - о скандале с формой сборной Украины

Василий Уткин ответил россиянам, у которых "подгорает" из-за новой экипировки "сине-желтых".

Известный российский комментатор Василий Уткин высказался о форме, в которой сборная Украины выступит на Чемпионате Европы-2020.

На новой экипировке "сине-желтых" изображена карта Украины, в состав которой входят Крым и Донбасс, а также нанесены лозунги "Слава Украине! Героям слава". Все это вызвало бурю возмущения в Российской Федерации, однако мировое сообщество поддержало Украину в этом вопросе.

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"Я вот чего не понимаю. С чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины?

Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны-участницы Чемпионата Европы. Например.

Собственного взгляда на государственные границы ни в УЕФА, ни в ФИФА никогда не было. И это принцип (в нем как раз частично и состоит так называемый "спорт вне политики"): эти организации зеркалят точку зрения на это ООН. ООН признает Украину в тех границах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны. Так что я совершенно не вижу здесь оснований для международной возмущения. Поправьте меня, если я ошибаюсь", - написал Уткин в своем Telegram-канале.

Также, комментатор добавил, что ему безразлично как выглядит форма сборной Украины. А вот в России должны были обратить внимание на собственную экипировку, где неправильно изобразили флаг страны.

"Мне лично на редкость все равно, что нанесено на форму любой сборной, кроме российской. На каком, напомню, сначала - на официальной презентации - флаг России на рукаве был изображен в перевернутом виде. Считаю, до презентации эту форму видели все официальные лица и этого не заметили. Или не поняли, что не так. Вот это было унизительно", - написал Уткин.

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о правилах посещения стадионов на Евро-2020, которые нужно знать украинским болельщикам.

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