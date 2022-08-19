"Ни одна религия не скроет ракеты": известный промоутер отреагировал на скандальное видео Ломаченко с митрополитом УПЦ МП

Промоутер Владислав Елисеев рассказал, что экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко нес службу в ВСУ, однако последние посты боксера в соцсетях вызывают у него удивление.

Украинский промоутер Владислав Елисеев отреагировал на скандал вокруг бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко, изложившего видео интервью митрополита УПЦ МП.

"Мне очень сложно комментировать эту ситуацию. У меня было миллион вопросов, ведь мы видим его посты в социальных сетях. Но мы не видим ничего, что может удовлетворить украинцев. Но я действительно знаю, что он был в рядах ВСУ. Сейчас он уже прилетел" в США, но он был в рядах Вооруженных Сил Украины, жил в казармах, я не военный человек и не разбираюсь, кто чем там занимается. У него проукраинская позиция. "Честно говоря, я их еще не смотрел, но, возможно, там есть какой-то гиперскрытый смысл. Я не знаю, как это объяснить", — рассказал Елисеев в интервью Трибуне.

Промоутер отметил, что он не понимает, как оценивать поступки бывшего чемпиона.

"Ломаченко сделал многое для Украины. Он всегда давал соперникам маленький флажок в любителях, в профессионалах был с флагом. Это вот в последнее время пошло, что он с флагом города выходил. Не знаю, как в общем комментировать. Мне хочется на него смотреть, как на инопланетянина. Он ведет себя очень необычно в ринге, так и вне его. Хочу верить, что он смотрит на все просто через свою призму, но оправдать я не могу. Ни одна религия не скроет все те ракеты, которые ежедневно летят на территорию Украины", – сказал Елисеев.

Добавим, Ломаченко до сих пор публично не осудил вторжение российской армии в Украину. Впрочем, Василий с начала войны вступил в терроборону Белгород-Днестровского. Недавно он выложил вторую часть видео интервью с митрополитом УПЦ МП, из-за чего снова нарвался на критику со стороны пользователей в Instagram.

Ранее сообщалось, что стала известна дата следующего боя Ломаченко. По предварительным данным, следующим соперником украинца будет Джемейн Ортис.

На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

В последнем бою, в ночь на 12 декабря, Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

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