Ни одного исполнителя из РФ: сборная Украины неожиданно обновила свой плейлист на Евро-2020

Вот что будут слушать "сине-желтые" во время турнира.

Игроки сборной Украины по футболу неожиданно изменили плейлист национальной команды на Чемпионат Европы-2020. Выбор футболистов "сине-желтых" можно посмотреть на платформе Spotify.

Смотрите также: календарь и результаты матчей финального турнира Евро-2020

Из плейлиста были удалены композиции российских звезд эстрады Моргенштерна, Dead Blonde, 10AGE и добавлены песни западных исполнителей. Плейлист "сине-желтых" увеличился до 50 композиций.

Из списка также пропала единственная песня на украинском языке: "Їхали козаки" группы "Тінь Сонця".

Отметим, что Моргенштерну с апреля запрещен въезд в Украину. По представлению СБУ, рэп-исполнитель и музыкант был включен в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.

Смотрите также: Евро 2020 таблицы и группы финального турнира

Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку