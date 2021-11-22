Ни одного поражения: мужская сборная Украины стала победителем командного Чемпионата Европы по шахматам

Ни одного поражения: мужская сборная Украины стала победителем командного Чемпионата Европы по шахматам

"Сине-желтые" были сеяны только под седьмым номером.

Мужская сборная Украины неожиданно выиграла командный Чемпионат Европы по шахматам.

В последнем 9-м туре украинская сборная, сеянная только под 7-м номером, обыграла Армению (3:1). В результате Украина и Франция набрали по 14 очков из 18 возможных, однако у украинцев оказались лучше дополнительные показатели. Бронза – у команды Польши (13).

Отметим, в 7 туре Украина выиграла ключевой матч у России со счетом 2.5:1.5. В общем, за девять игр "сине-желтые" не потерпели ни одного поражения — пять побед и четыре ничьих.

Состав мужской сборной Украины : Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко, Владимир Онищук. Тренер – Александр Сулипа.

Добавим, что поздравил ребят и президент Украины – Владимир Зеленский.

"Приветствую мужскую сборную Украины с победой на командном чемпионате Европы в Словении! Ни единого поражения в соревнованиях с сильнейшими сборными Европы, заслуженное первое место и золотые для наших шахматистов. Вы – наша гордость и настоящий интеллект нации! Так держать!", — написал глава государства в Twitter.

Поздравляю мужскую сборную Украины с ♟️ с победой на командном чемпионате Европы в Словении! Никакого поражения в соревнованиях с сильнейшими сборными Европы заслужено первое место и золотые для наших шахматистов. Вы – наша гордость и настоящий интеллект нации! Да держать! pic.twitter.com/RXzExwSntI – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) November 22, 2021

Читайте также : Международный день шахмат: история праздника и самые интересные факты об игре.