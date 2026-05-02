Ни одного поражения в сезоне: определился чемпион Первой лиги по футболу

Черновицкая "Буковина", которая ранее оформила выход в УПЛ, досрочно стала чемпионом Первой лиги Украины по футболу сезона-2025/26.

В субботу, 2 мая, подопечные Сергея Шищенко на выезде обыграли "Подолье" из Хмельницкого (2:0) и стали недосягаемыми для преследователей в турнирной таблице Первой лиги.

Теперь "Буковина" имеет 18 очков преимущества над одесским "Черноморцем", который занимает второе место. Даже если "моряки" выиграют все пять матчей до конца сезона, то все равно не догонят клуб из Черновцов.

Отметим, что "Буковина" не потерпела ни одного поражения в этом сезоне Первой лиги, одержав 23 победы и трижды сыграв вничью.

У команды из Черновцов есть шансы пройти чемпионат без поражений. Для этого ей осталось не проиграть в четырех последних матчах.

Следующую кампанию "Буковина" проведет в Премьер-лиге. В последний раз клуб играл в элитном дивизионе еще в сезоне-1993/94, когда турнир назывался Высшая лига.

Напомним, в этом сезоне "Буковина" во второй раз подряд дошла до полуфинала Кубка Украины, где снова уступила киевскому "Динамо".

