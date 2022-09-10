Ни одного поражения: женская сборная Украины по волейболу триумфально провела отбор на Евро-2023

Женская сборная Украины по волейболу разгромила команду Кипра в заключительном матче отборочного турнира на чемпионат Европы-2023.

Украинки досрочно вышли на Евро-2023 после четвертого тура, а победа в предпоследнем матче над Венгрией гарантировала "сине-желтым" первое место в группе. Впрочем, в последнем матче отбора подопечные Ивана Петкова не расслабились и уверенно обыграли команду Кипра.

Поединок завершился разгромной выездной победой украинских волейболисток, которые не отдали соперницам ни одной партии - 0:3 (15:25, 14:25, 17:25).

Таким образом, украинская сборная завершила квалификацию на континентальное первенство с шестью победами в шести матчах.

Украина в четвертый раз подряд сыграет на женском чемпионате Европы по волейболу. В прошлом году украинки вышли в плей-офф, где уступили команде Польши.

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