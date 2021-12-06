Ни одного удара за 90 минут: "Дженоа" Шевченко без шансов уступила "Ювентусу" с шедевральным голом в Серии А

Ни одного удара за 90 минут: "Дженоа" Шевченко без шансов уступила "Ювентусу" с шедевральным голом в Серии А

"Грифоны" под руководством украинца не забили еще ни одного гола.

Туринский "Ювентус" в рамках 16-го тура Серия А уверенно победил в родных стенах "Дженоа" Андрея Шевченко со счетом 2:0 .

Хозяева отметились в воротах соперника уже на девятой минуте противостояния – Хуану Куадрадо удался невероятный по красоте гол после прямого удара от углового. Мяч после попытки колумбийца по невероятной траектории залетел в ворота от дальней штанги.

Отметим, что в течение всего поединка команда Шевченко не сумела нанести ни одного удар по воротам "старой синьоры". Туринцы спокойно владели инициативой и, как следствие, поставили точку за восемь минут до конца основного времени — Пауло Дибала мастерским ударом в угол из пределов штрафной снял все вопросы относительно победителя этой дуэли.

Вашему вниманию обзор этого матча.

Эта неудача стала для Шевченко уже третьей с того момента, как он возглавил "Дженоа". Всего "грифоны" провели под руководством украинского наставника четыре поединка, один из которых свели к ничьей. Кроме отсутствия побед "Дженоа" в этих играх не забила ни одного гола.

Для "Ювентуса" это уже шестая подряд победа над клубом из Генуи — пять из них были одержаны в рамках внутреннего первенства, еще одна — в Кубке Италии.

"Дженоа" с десятью очками осталась на 18 строчке турнирной таблицы;

"Ювентус", в свою очередь, набрал 25 баллов и поднялся на пятую позицию;

В следующем туре "Дженоа" в дерби сойдется с "Сампдорией" (10 декабря), а туринцы на следующий день в гостях сыграют с новичком чемпионата – "Венецией".

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