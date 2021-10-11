Ни одной неудачи: Ребров второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в ОАЭ

Ни одной неудачи: Ребров второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в ОАЭ

Его команда единолично лидирует во внутреннем первенстве.

Украинский тренер "Аль-Айн" Сергей Ребров признан лучшим тренером чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по итогам сентября.

Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба.

Отметим, что по итогам прошлого месяца команда под руководством украинского тренера одержала две победы и еще два матча свела к ничьей. Сейчас "Аль-Айн" лидирует в чемпионате ОАЭ - после шести сыгранных туров с 14 очками в активе. Команда Реброва еще ни разу не проигрывала во внутреннем первенстве.

سيرجي ريبيروف يفوز بجائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر # نادي_العين pic.twitter.com/QSfK2QAwNF — نادي العين (@alainfcae) October 10, 2021

Ребров возглавил клуб из Эмиратов летом этого года. До этого он работал с венгерским "Ференцварошем". Под руководством украинца "Фради" выиграли три чемпионата страны и впервые за долгие годы пробились в групповой раунд Лиги чемпионов.

Ранее Ребров также возглавлял киевское "Динамо", с которым за три года выиграл пять трофеев.

с которым за три года выиграл пять трофеев. Ожидалось, что Ребров заменит Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины, однако, по информации СМИ, ему не удалось разорвать контракт с "Аль-Айном".

Добавим, что в августе Реброва также признали лучшим тренером в ОАЭ.

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