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"Ни слова не сказал о войне": реакция соцсетей на победу Ломаченко в бою с Ортисом

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"Ни слова не сказал о войне": реакция соцсетей на победу Ломаченко в бою с Ортисом

Фото: Associated Press

В Сети возмутились, что Василий не упомянул в ринге о страшных событиях, которые сейчас происходят в его стране.

В ночь на 30 октября украинец Василий Ломаченко успешно вернулся на боксерский ринг. На арене Madison Square Garden в Нью-Йорке наш соотечественник одержал победу над американцем Джемейном Ортисом.

Боксеры преодолели всю отведенную дистанцию в 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно присудили Василию победу: 115-113, 116-112, 117-111.

ТСН Проспорт собрал реакцию соцсетей на успех украинского боксера.

Следует отметить, что не все болельщики остались довольны выступлением Ломаченко. Боксеру бросили упрек за то, что во время интервью в ринге после своей победы он никак не упомянул о войне в Украине, хотя и держал на плечах сине-желтый флаг. Также Василию припомнили его связи с российской церковью.

Напомним, после победы над Ортисом украинский боксер встретился в ринге с абсолютным чемпионом мира Девином Хейни. Ожидается, что в следующем бою Василий попытается отобрать у американца четыре пояса в легком дивизионе, который тот недавно защитил в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.

  • На счету 34-летнего Ломаченко 17 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Он владел поясами WBC, WBA Super и WBO в легком весе, пока в октябре 2020 года не потерял их, проиграв американцу Теофимо Лопесу.
  • В активе 26-летнего Ортиса 16 побед (8 - нокаутом), одна ничья и одно поражение.

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