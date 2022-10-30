"Ни слова не сказал о войне": реакция соцсетей на победу Ломаченко в бою с Ортисом

В Сети возмутились, что Василий не упомянул в ринге о страшных событиях, которые сейчас происходят в его стране.

В ночь на 30 октября украинец Василий Ломаченко успешно вернулся на боксерский ринг. На арене Madison Square Garden в Нью-Йорке наш соотечественник одержал победу над американцем Джемейном Ортисом.

Боксеры преодолели всю отведенную дистанцию в 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно присудили Василию победу: 115-113, 116-112, 117-111.

ТСН Проспорт собрал реакцию соцсетей на успех украинского боксера.

Следует отметить, что не все болельщики остались довольны выступлением Ломаченко. Боксеру бросили упрек за то, что во время интервью в ринге после своей победы он никак не упомянул о войне в Украине, хотя и держал на плечах сине-желтый флаг. Также Василию припомнили его связи с российской церковью.

Ломаченко вот вот боксировал. После боя набросил на спину украинский флаг.



Но в интервью в ринге ни слова не сказал о войне. Даже примитивный «стоп вар ин юкрейн». НЕТ СЛОВА.



Более упрямого и глупого человека не существует. Зуб даю. – Андрей Сеньков (@sydoriv_castle) October 30, 2022

Вася Ломаченко пишут "успешно вернулся на ринг после годового перерыва"

Вы серьезно? Оно где-то бегало хер знает где, а теперь вернулось и считает себя украинским боксером? Что-то здесь не все так однозначно pic.twitter.com/zr4CnjFfiU — Nelichka (@neliaviktorovna) October 30, 2022

Ломаченко сегодня стал чемпионом по версии РПЦ — Влад Леметь (@LemecVlad) October 30, 2022

Василий Ломаченко одержал свою очередную победу на профессиональном ринге, победив американского бойца Джемейна Ортиса pic.twitter.com/m9DJkezlo4 — CORONAVIRYS ☢️ODESSA (@Odessa8436) October 30, 2022

Ломаченко победил Ортиса по решению судей pic.twitter.com/T2hiFsna4X – ПТСР (@glicysed) October 30, 2022

Посмотрел в записи Ломаченко-Ортис. Победа украинца(?) по подсчетам судей. Такое.

Рядовой бой. Звезда Ломы заходит. ИМНО, конечно. — Misanthrope ✙ (@Romodanivsky) October 30, 2022

Ломаченко не сказал ни слова об Украине

"Спасибо за поддержку болельщикам. Хочу поблагодарить Бога, свою команду, отца, менеджера, мою семью. Это было близкое сражение. Очень все понравилось. Я готов боксировать за четыре поединка" pic.twitter.com/0WXrLyXhkE — Бандера Подольский (@bandera_khm) October 30, 2022

Такая 'гордость' Украины, что для того чтобы узнать результат боя, нужно еще постараться – никто об этом не пишет. #ломаченко pic.twitter.com/MZ4X5gVX9q — Пусть будет (@DmitriyKrivda) October 30, 2022

Напомним, после победы над Ортисом украинский боксер встретился в ринге с абсолютным чемпионом мира Девином Хейни. Ожидается, что в следующем бою Василий попытается отобрать у американца четыре пояса в легком дивизионе, который тот недавно защитил в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.

На счету 34-летнего Ломаченко 17 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Он владел поясами WBC, WBA Super и WBO в легком весе, пока в октябре 2020 года не потерял их, проиграв американцу Теофимо Лопесу.

В активе 26-летнего Ортиса 16 побед (8 - нокаутом), одна ничья и одно поражение.

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