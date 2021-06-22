Ни слова о сексе: Ястремская прокомментировала отмену своей дисквалификации

Вторая ракетка страны с нетерпением ждет возвращения на корт.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировала решение Независимого трибунала, который отменил ее временную дисквалификацию и снял с нее обвинения в умышленном употреблении допинга.

"Дорогие, с радостью и облегчением сообщаю вам, что мое имя очищено от каких-либо правонарушений. 21 мая 2021 года у нас состоялось полное слушание, где я наконец смогла представить все доказательства Независимому трибуналу.

Решение я получила вчера. Трибунал признал, что положительный результат теста был вызван заражением, что я действовала без вины или халатности, и что на меня не должно быть наложено никаких санкций. Поэтому я имею право возобновить свои выступления незамедлительно.

Я через многое прошла за последние 6 месяцев, и мне было трудно справиться со всеми негативными комментариями. Я хочу поблагодарить мою семью, моих юристов, моего агента и всю команду Top Five Management за их постоянную и неизменную поддержку. Я также хотела бы поблагодарить своих болельщиков за любовь и сообщения, которые я получала в этот тяжелый период.

Теперь я с нетерпением жду, когда вернусь к своей страсти – теннису. Его забрали у меня на слишком долгий период, я не могу дождаться, когда вернусь в тур. Увидимся с вами уже как можно скорее", - написала Даяна в сторис Instagram.

instagram.com/dayana_yastremskay

В рейтинге лучших теннисисток планеты Даяна занимает 37-е место. Это второй результат среди украинок.

За карьеру 21-летняя теннисистка выиграла три турнира серии WTA.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Ястремская объяснила свой "залет" с допингом сексом с партнером. Позже Даяна назвала появившуюся информацию клеветой.

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