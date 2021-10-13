"Ни в коем случае не опускаем руки": лидер сборной Украины - о ничьей с Боснией и Герцеговиной

"Ни в коем случае не опускаем руки": лидер сборной Украины - о ничьей с Боснией и Герцеговиной

Виктор Цыганков заявил, что "сине-желтым" не остается другого выбора, как побеждать в заключительном матче квалификации.

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал ничью против команды Боснии и Герцеговины в матче 8-го тура квалификации на Чемпионат мира 2022 года.

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"Безусловно, играли только на победу. Тем более играли дома, во Львове. Хотели выиграть. Но получилось так, как получилось. Можно ли сказать, что после Финляндии сил не хватило? Какая разница - есть силы или нет? Никого это не интересует. Всех интересует результат. Если человек выходит на поле, он должен отдать все свои силы, чтобы достичь результата. Сегодня мы его не получили.

Мы ни в коем случае не опускаем руки. У нас есть еще один матч, будем играть только на победу. Другого выхода нет. И надеяться на осечки конкурентов в других матчах", - сказал Цыганков в эфире программы "Головна команда".

Также Виктор поблагодарил болельщиков, которые пришли поддержать сборную на "Арене Львов". Национальная команда играла во Львове юбилейный, 20-й раз.

"Безусловно," Арена Львов ", наверное, одна из лучших, если не лучшая по поддержке в Украине. Огромное спасибо всему стадиону, который пришел нас поддержать. Мы играли для них сегодня", - добавил Цыганков.

После семи матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает второе место группы D. На третьем месте с 8 баллами Финляндия. Боснийцы с 7 пунктами расположились на четвертой позиции. Возглавляет группу сборная Франции, которая после шести поединков набрала 12 пунктов.

"Сине-желтым" осталось сыграть последний матч в отборочной группе на мундиаль - 16 ноября команда Петракова уже на выезде встретится с Боснией и Герцеговиной.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций-УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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