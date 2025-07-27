"Ни за какие деньги": Фьюри назвал двух боксеров, с которыми никогда не будет биться

Тайсон Фьюри / © Associated Press

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, с какими двумя боксерами он никогда не будет биться.

В интервью The Sun британец заявил, что не согласится на поединки с временным чемпионом WBO Джозефом Паркером и временным чемпионом WBC Агитом Кабайелом, поскольку считает их своими "братьями".

"Они – мои два брата. Оба – прекрасные ребята, и оба – будущие чемпионы мира в супертяжелом весе. Агит Кабайел и Джозеф Паркер… Паркер уже был чемпионом, поэтому он знает, что к чему.

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Я желаю им всего наилучшего, и я не буду биться ни с одним из них ни за какие деньги, потому что есть вещи, которые этого не стоят", – сказал Фьюри.

Ранее сообщалось, что Фьюри отреагировал на победу Александра Усика над Даниелем Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. "Цыганский король" в очередной раз выразил желание провести третий поединок с украинцем.

Фьюри еще до боя-реванша между Усиком и Дюбуа вызвал Александра на трилогию, предложив ему провести поединок 18 апреля 2026 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Отметим, что в 2024 году Фьюри провел два поединка с Усиком в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В мае украинец раздельным решением судей победил британца в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

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Затем "Цыганский король" активировал опцию реванша и боксеры в декабре снова встретились в ринге. На этот раз Александр победил единогласным решением судей, после чего Фьюри принял решение отправиться на пенсию.

Напомним, в ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

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Усику после реванша с Дюбуа уже назначили следующий бой. WBO обязала украинца провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера.