"Ни за какие соблазны": скандальный украинский боксер отказался взять гражданство России

Иван Редкач поставил точку в нашумевшей истории.
Украинский боксер Иван Редкач, который ранее заявил, что ему предложили 500 тысяч долларов за гражданство России, объявил свое решение в соцсетях.
35-летний спортсмен родом из Сумской области написал у себя в Instagram, что очень любит Украину и ни за какие деньги не согласится сменить гражданство. Редкач наложил на видео, где держит украинский паспорт, песню группы "Гринджолы" "Разом нас багато".
В посте также не обошлось без традиционного уже для Ивана троллинга.
"Уважаемые хейтеры и мои дорогие друзья, гражданство Украины я не поменял. Ни за какие соблазны. Я очень люблю Украину, а еще мне нравится наш крутой президент. Владимир Зеленский – один из лучших, после Виктора Федоровича Якубовича. Якубович был один из лучших президентов в истории Украины. Разом нас багато, нас не подолати. Выдыхайте", - написал Редкач.
Добавим, что за день до этого Редкач выложил в Instagram фото с пустым чеком, намекая на то, что принял предложение из РФ.
"Чек получил, а вот паспорт жду", - подписал снимок боксер.
- Редкач на профессиональном ринге провел 31 поединок: одержад 23 победы (18 нокаутом), потерпел 6 поражений и один раз свел бой к ничьей. Еще один поединок был признан несостоявшимся.
- В своем последнем бою Иван скандально проиграл американцу Реджису Прогрейсу. Сначала американцу присудили победу техническим решением, однако позже комиссия изменила исход поединка на выигрыш боксера из США техническим нокаутом.