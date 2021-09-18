"Ни за какие соблазны": скандальный украинский боксер отказался взять гражданство России

Иван Редкач поставил точку в нашумевшей истории.

Украинский боксер Иван Редкач, который ранее заявил, что ему предложили 500 тысяч долларов за гражданство России, объявил свое решение в соцсетях.

35-летний спортсмен родом из Сумской области написал у себя в Instagram, что очень любит Украину и ни за какие деньги не согласится сменить гражданство. Редкач наложил на видео, где держит украинский паспорт, песню группы "Гринджолы" "Разом нас багато".

В посте также не обошлось без традиционного уже для Ивана троллинга.

"Уважаемые хейтеры и мои дорогие друзья, гражданство Украины я не поменял. Ни за какие соблазны. Я очень люблю Украину, а еще мне нравится наш крутой президент. Владимир Зеленский – один из лучших, после Виктора Федоровича Якубовича. Якубович был один из лучших президентов в истории Украины. Разом нас багато, нас не подолати. Выдыхайте", - написал Редкач.

instagram.com/ivan_redkach_11

Добавим, что за день до этого Редкач выложил в Instagram фото с пустым чеком, намекая на то, что принял предложение из РФ.

"Чек получил, а вот паспорт жду", - подписал снимок боксер.

instagram.com/ivan_redkach_11

Редкач на профессиональном ринге провел 31 поединок: одержад 23 победы (18 нокаутом), потерпел 6 поражений и один раз свел бой к ничьей. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

В своем последнем бою Иван скандально проиграл американцу Реджису Прогрейсу. Сначала американцу присудили победу техническим решением, однако позже комиссия изменила исход поединка на выигрыш боксера из США техническим нокаутом.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Редкач оскорбил украинцев, назвав их "нищими в душе".

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