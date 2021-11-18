"Ничего хорошего уже не жду": украинский чемпион Европы по борьбе может сменить спортивное гражданство

"Ничего хорошего уже не жду": украинский чемпион Европы по борьбе может сменить спортивное гражданство

Также он дважды выиграл Чемпионат мира в возрасте до 23 лет.

Украинский борец Семен Новиков может сменить спортивное гражданство.

Так, по информации XSport, 23-летний Новиков принял решение защищать цвета флага Болгарии.

Впрочем, как выяснилось, это еще не точно.

"Правда – это когда я об этом извещаю и вижу перед собой подписанные документы. А у меня ничего нет, кроме украинских. Поэтому информация об изменении гражданства – это все слухи. И очень жаль, что ко мне обращаются только по поводу каких-то слухов, а не тогда, когда у меня возникают проблемы, но, честно говоря, они никого не интересуют в этой стране, кроме меня самого.

Надо смотреть условия. Ничего хорошего уже не жду. Никому не было интересно, как я жил в последние годы перед этим каким-нибудь решением", — цитирует слова Новикова Obozrevatel.

Отметим, в 2020 году Новиков стал чемпионом Европы в весовой категории до 87 кг. Также Семен дважды выигрывал чемпионат мира U-23. Он стал первым украинцем, которому подкорилась эта вершина.

Новиков был главным конкурентом Жана Беленюка в борьбе за путевку на Олимпиаду-2020 в Токио в весе до 87 кг, где Жан в итоге выиграл "золото". Негласно считалось, что после этого депутат ВР Беленюк завершит карьеру, а первым номером сборной станет Новиков. Но ситуация оказалась более сложной.