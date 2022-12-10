"Ничего не гарантирую": Неймар может навсегда попрощаться со сборной после вылета Бразилии из ЧМ-2022

Форвард не исключает, что проигранный матч против Хорватии может стать последним для него в футболке "селесао".

Звездный нападающий ПСЖ Неймар после вылета сборной Бразилии из чемпионата мира-2022 от Хорватии заявил, что задумывается о том, чтобы завершить свою карьеру в национальной команде.

"Честно говоря, я не знаю. Думаю, сейчас неправильно говорить, у меня голова в огне, я не очень хорошо понимаю. Сказать сейчас, что это конец, значит, поспешить. Посмотрим что будет дальше. Дверь в сборную я не закрываю, но я и не говорю на 100%, что останусь. Я ничего не гарантирую", – добавил Неймар.

Также 30-летний форвард эмоционально прокомментировал поражение хорватов в четвертьфинале Мундиаля.

"Это похоже на ужасный сон. Не могу поверить в произошедшее. Это поражение будет долго причинять боль. Я хочу поблагодарить бразильских болельщиков за их поддержку, любовь и уважение ко всем игрокам команды. К сожалению, мы не осуществили свою мечту, но это футбол, и такое случается. Теперь будем оплакивать это поражение дома и будем страдать из-за него", – сказал Неймар сразу после матча.

Отметим, что в поединке с хорватами Неймар сравнялся с Пеле по голам за сборную Бразилии.

Напомним, Хорватия в серии пенальти одолела Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2022, где 13 декабря сыграет против Аргентины. Месси и Ко также в серии послематчевых 11-метровых не пустили в 1/2 финала команду Нидерландов.

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