"Ничего не имею против российских футболистов": лидер боснийцев неоднозначно высказался о матче с РФ

Несмотря на полномасштабное вторжение российских войск в Украину, Футбольная Ассоциация Боснии и Герцеговины анонсировала проведение спарринга с командой РФ, который запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Эта новость мгновенно вызвала негодование мирового сообщества. Одним из тех, кто осудил идею проведения товарищеского матча с россиянами стал боснийский полузащитник, экс-игрок "Барселоны" Миралем Пьянич, который недавно присоединился к эмиратскому "Аль-Шарджу".

Пьянич в очередной раз объяснил, почему отказывается участвовать в поединке с Россией. Он заявил, что "ничего не имеет против российских футболистов", но если весь мир бойкотирует сборную страны-агрессора, то аналогично должны поступить и боснийцы.

"Мне позвонил директор сборной и сказал, что есть вероятность матча с Россией. Я ответил ему, что сейчас нет смысла играть с ними, ведь ФИФА и УЕФА исключили их команды. Почему мы? Почему не другая сборная? Весь мир платит за эту войну, почему мы должны первыми проводить с ними товарищеский матч?

У этой игры нет никакой положительной стороны, для нас тоже. В мире ее восприняли бы очень негативно. Лично я ничего не имею против российских футболистов, но если все отказываются играть с ними, то мы тоже должны быть солидарными. Я просто не могу сыграть такой матч", - цитирует Пьянича RadioSarajevo со ссылкой на DAZN.

Ранее в УЕФА сообщили, что не возражают против проведения поединка между сборными Боснии и Герцеговины и РФ. В ответ Украинская ассоциация футбола (УАФ) требует от УЕФА и ФИФА не допустить проведения матча с участием страны-агрессора.

В свою очередь, лидеры сборной Боснии и Герцеговины уже выразили солидарность с Украиной и заявили, что будут бойкотировать товарищеский матч с Россией.

Напомним, УЕФА продлил "бан" клубам и сборным России в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Теперь же УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА. Решение, принятое УЕФА 2 мая, также не предусматривает лишение страны-агрессора членства в европейской футбольной организации.

Россияне последний раз провели матч в отборе к ЧМ-2022 в ноябре прошлого года. Тогда они уступили Хорватии 0:1.

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