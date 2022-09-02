"Ничем меня не удивил": Усик поделился впечатлениями от реванша из Джошуа и назвал два условия для трилогии с британцем

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал победу над британцем Энтони Джошуа в реванше.

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что британец Энтони Джошуа не удивил его в бою-реванше.

Об этом украинец сказал на пресс-конференции по поводу успешной защиты титулов.

"Джошуа ничем меня не удивил. Энтони был более собранным, хотел поймать меня на контратаке или встретить меня. В основном он выбрасывал силовые удары. Хотел сбить мне дыхание своими ударами. Попадал в пах, но сомневаюсь, что это было специально. Тренер Роберт Гарсия может скажет такое, но я сомневаюсь", — сказал Усик.

Также украинец прокомментировал эмоциональность и необдуманные поступки соперника после оглашения результата боя.

"Я не держу зла на него, такое бывает. Он расстроился, и я бы расстроился, если бы дважды проиграл. У Джошуа есть большой потенциал для роста, ему нужно убрать несколько человек от себя, ведь много нахлебников у него. Джошуа – красавец, молодец ", – добавил он.

Также Усик назвал два условия для возможной трилогии из Джошуа.

"Эдди Гирн что-то об этом говорил, но неуверенно. Я не хочу говорить о компетентности судей, но когда я пересмотрел поединок с Энтони, могу сказать, что максимум 5 раундов можно отдать Джошуа. В общем не знаю. Если Фьюри "уплывет", может быть, договоримся и о третьем бое с Джошуа, но уже на НСК "Олимпийский", — заявил он.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Ранее Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик – Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья.

Добавим, что WBC дал Фьюри время, чтобы он решил четко, завершает ли карьеру, прежде чем объявить титул вакантным. В свою очередь, Тайсон поставил ультиматум по поводу объединительного боя с Усиком.

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