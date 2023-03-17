Ничейное проклятие Ротаня: "Александрия" не осилила "Металлист" в стартовом матче 18-го тура УПЛ

"Металлист" и "Александрия" сыграли вничью в матче-открытии 18-го тура украинской Премьер-лиги.

Поединок на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершился со счетом 0:0 .

Интересно, что это четвертая подряд ничья на посту наставника "Александрии" для исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Руслана Ротаня, также возглавляющего молодежную национальную команду.

После этого матча "Александрия" (28 очков) осталась на пятом месте в УПЛ. "Металлист" (17 баллов) занимает 13-ю позицию.

В следующем туре команда Ротаня сыграет против "Ворсклы", а харьковчане встретятся с "Колосом". Базовая дата матчей – 1 апреля.

Читайте также:

В боях под Бахмутом погиб украинский футболист

Мудрик против "Реала": результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Обидчик "Шахтера" против Моуринью: результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы