"Ничтожества будут выталкивать на ринг": экс-промоутер Усика призвал его завершить карьеру

Александр Усик и Александр Красюк / Фото: @queensberrypromotions / @leighdawneysportpix

Реклама

Александр Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, призвал его завершить боксерскую карьеру.

Красюк заявил, что Усику больше нечего доказывать в ринге, и пообещал убедить его отправиться на спортивную пенсию.

"Я не вижу, чтобы он больше бился, по крайней мере в боксе. Он все доказал, он больше ничего не может получить. Конечно, будут ничтожества, которые будут снова выталкивать его на ринг. Как друг, я сделаю все возможное, чтобы убедить его уйти на пенсию", – сказал Красюк в интервью World Boxing News.

Реклама

Отметим, что Усик прекратил 12-летнее сотрудничество. с Красюком перед боем-реваншем с британцем Даниелем Дюбуа.

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Реклама

Напомним, Усику после реванша с Дюбуа уже назначили следующий бой. WBO обязала украинца провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера.