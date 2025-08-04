- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 740
- Время на прочтение
- 1 мин
"Ничтожества будут выталкивать на ринг": экс-промоутер Усика призвал его завершить карьеру
Александр Красюк считает, что украинскому чемпиону больше не нужно боксировать.
Александр Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, призвал его завершить боксерскую карьеру.
Красюк заявил, что Усику больше нечего доказывать в ринге, и пообещал убедить его отправиться на спортивную пенсию.
"Я не вижу, чтобы он больше бился, по крайней мере в боксе. Он все доказал, он больше ничего не может получить. Конечно, будут ничтожества, которые будут снова выталкивать его на ринг. Как друг, я сделаю все возможное, чтобы убедить его уйти на пенсию", – сказал Красюк в интервью World Boxing News.
Отметим, что Усик прекратил 12-летнее сотрудничество. с Красюком перед боем-реваншем с британцем Даниелем Дюбуа.
В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.
Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.
Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.
Напомним, Усику после реванша с Дюбуа уже назначили следующий бой. WBO обязала украинца провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера.