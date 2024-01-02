"Ничтожный кусок дерьма": Фьюри в очередной раз записал дерзкое видеообращение к Усику

"Цыганский король" в горах готовится к бою за звание "абсолюта".

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к своему сопернику в предстоящем объединительном поединке – чемпиону мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александру Усику.

Британец выложил в Instagram видео после пробежки в горах, где готовится к бою против украинца. "Цыганский король" в привычной для себя манере оскорбил Усика, пригрозив "размазать" его в ринге.

"Большой беговой день в долбанном Моркаме. Вперед! Это было легко. Я размажу лицо кролика Усика. Ничтожный кусок дерьма", – сказал Фьюри.

Поединок Усик – Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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