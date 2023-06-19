Чтобы не попасть за решетку, Квинси Промес хочет получить российский паспорт.

Нидерландский нападающий московского "Спартака" Квинси Промес приговорен к 1,5 годам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата.

Соответствующее решение принял суд Амстердама, сообщает издание De Telegraaf.

31-летний футболист также должен выплатить 7 тысяч евро компенсации двоюродному брату.

Отмечается, что приговор амстердамского суда мог быть на полгода меньше, если бы Промес покаялся и признал вину, но игрок этого не сделал.

Инцидент произошел на семейной вечеринке в 2020 году. Промес подрался со своим двоюродным братом из-за подозрения в том, что тот украл драгоценные бусы тети футболиста. Во время драки Квинси схватил нож и ударил родственника в колено.

Ранее СМИ сообщали, что Промес боится возвращаться на родину, чтобы не сесть за решетку. Для того чтобы избежать экстрадиции, форвард даже начал процесс получения российского гражданства.

На протяжении своей карьеры Квинси выступал за "Твенте", "Гоу Эхед Иглз", "Спартак", "Севилью" и "Аякс". В 2021 году Промес вернулся в страну-террорист, где продолжает играть и сейчас.

Квинси дебютировал в сборной Нидерландов в 2014 году. На его счету 7 голов в 50 матчах за национальную команду.

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