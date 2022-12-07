Нидерланды – Аргентина: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала ЧМ-2022

Более сильная команда сыграет в полуфинале Мундиаля.

В пятницу, 9 декабря, в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Нидерландов сыграет с Аргентиной.

Поединок состоится на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле. Начало встречи – в 21:00 по Киеву.

Сборная Нидерландов на пути в плей-офф одолела Сенегал (0:2), сыграла вничью с Эквадором (1:1) и победила Катар (2:0). В 1/8 финала нидерландцы одержали уверенную победу над национальной командой США (3:1).

На пути в плей-офф ЧМ-2022 аргентинцы сенсационно проиграли Саудовской Аравии (1:2), после чего победили Мексику (2:0) и Польшу (0:2). Набрав 6 очков, команда Лионеля Сколони выиграла свою группу. В матче 1/8 сборная Аргентины одержала победу над Австралией (2:1).

Где смотреть матч Нидерланды – Аргентина

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать по региональным каналам Общественного, сайт Общественное Спорт и видеосервис MEGOGO.

Текстовая онлайн-трансляция матча Нидерланды – Аргентина будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Нидерланды – Аргентина

Небольшое преимущество в предстоящем поединке специалисты отдают аргентинцам. По их победе в основное время можно поставить с коэффициентом 2,20. Ничья – 3,20. Вероятность успеха Нидерландов после двух таймов игры оценивается коэффициентом 3,70.

На проход Месси и Ко в 1/2 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,60. Итоговый триумф Нидерландов – 2,41.

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