Нидерланды будут бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за россиян и белорусов

Сборная Нидерландов на церемонии открытия Паралимпиады-2022 / © Associated Press

Реклама

Нидерланды присоединились к Украине в бойкоте церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 из-за присутствия там российских и белорусских спортсменов под своими флагами.

Об этом нидерландский паралимпийский комитет сообщил на официальном сайте.

"НПК Нидерландов выражает сожаление из-за того, что российские и белорусские спортсмены будут соревноваться под собственными флагами на предстоящих Паралимпийских играх в Италии. Это означает, что национальные символы обеих стран будут видны на официальных мероприятиях, таких как церемония открытия и церемонии награждения. Надеялись, что это можно будет предотвратить с помощью дипломатического давления, но это оказалось невозможным", — говорится в заявлении Паралимпийского комитета Нидерландов.

Реклама

Таким образом, уже семь стран пропустят церемонию открытия Паралимпиады-2026 в знак протеста против участия россиян и белорусов под национальными флагами. Ранее о бойкоте также объявили Чехия, Польша, Финляндия, Латвия и Эстония.

Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный сообщил, что украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры-2026 в ответ на возмутительное решение организаторов допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами.

Реклама

Национальный паралимпийский комитет Украины объявил, что Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026. Там также потребовали не использовать украинский флаг на церемонии открытия соревнований.

В то же время, соревновательную часть Паралимпиады-2026 сборная Украины не будет пропускать.

Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.