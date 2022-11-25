Нидерланды – Эквадор: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Лидеры группы определят между собой сильнейшего.

В пятницу, 25 ноября, в матче 2-го тура группы A чемпионата мира-2022 по футболу сборная Нидерландов сыграет с Эквадором.

Поединок состоится на Международном стадионе Халифа в Эр-Райяне. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

В другом матче второго тура этого квартета, который состоялся ранее, Сенегал обыграл Катар со счетом 1:3.

В плейоф (1/8 финала) выйдут две лучшие команды каждой группы.

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Где смотреть матч Нидерланды – Эквадор

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать по региональным каналам Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Нидерланды – Эквадор

Фаворит предстоящей встречи – нидерландская сборная. На их победу можно поставить с коэффициентом 1,79. Ничья – 3,70. Коэффициент на триумф Эквадора составляет 5,10.

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