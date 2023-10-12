Нидерланды – Франция: где смотреть и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2024

Победа в этом поединке досрочно выведет французов на континентальное первенство.

В пятницу, 13 октября, состоится матч 7-го тура отбора на Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции.

Команды сыграют на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В другом матче седьмого тура группы B сборная Ирландии примет команду Греции (13 октября, 21:45).

Где смотреть матч Нидерланды – Франция

На территории Украины поединок Нидерланды – Франция в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Нидерланды – Франция

Букмекеры в предстоящем поединке отдают предпочтение французам. На победу "Ле Блэ" можно поставить с коэффициентом 2,39. Ничья – 3,60. Выигрыш "Оранжевых" – 3,25.

Нидерланды – Франция: турнирные расклады перед матчем

Текущее турнирное положение в группе B: Франция (15 очков), Нидерланды (9, матч в запасе), Греция (9), Ирландия (3), Гибралтар (0).

Сборная Франции обеспечит себе путевку на Евро-2024 в случае победы над Нидерландами или даже ничьей, если в параллельном матче Греция проиграет Ирландии.

Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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