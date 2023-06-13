Нидерланды – Хорватия: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал Лиги наций

Победитель поединка в финале выйдет на триумфатора матча Испания – Италия.

В среду, 14 июня, сборные Нидерландов и Хорватии сыграют в первом полуфинале финальной стадии Лиги наций-2022/23.

Поединок состоится на стадионе "Де Кейп" в Роттердаме. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Обе сборные вышли в финальный турнир как победители своих квартетов Дивизиона А. Нидерланды оказались сильнее Бельгии, Польши и Уэльса. В свою очередь хорваты опередили команды Дании, Франции и Австрии.

В другом полуфинале Лиги наций встретятся 15 июня сборные Испании и Италии.

Финал и поединок за третье место пройдут в воскресенье, 18 июня.

Где смотреть матч Нидерланды – Хорватия

На территории Украины поединок Лиги наций между сборными Нидерландов и Хорватии в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Нидерланды – Хорватия

В грядущем поединке букмекеры отдают предпочтение команде Нидерландов, коэффициент на ее победу в основное время составляет 2,07. Ничья – 3,45. Выигрыш "клетчатых" по итогам 90 минут игры – 3,95.

На проход "Оранжевых" в финал Лиги наций принимаются ставки с коэффициентом 1,56. Итоговый успех Хорватии – 2,53.

Напомним, что текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, а в 2021 году обладателем трофея стала Франция.

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