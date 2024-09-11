Нидерланды и Германия не определили победителя в результативном матче Лиги наций (видео)

После двух туров нидерландцы и немцы разделяют лидерство в квартете А3.

Сборная Нидерландов сыграла вничью с командой Германии в матче 2-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Поединок в Амстердаме завершился со счетом 2:2 .

Уже на 2-й минуте встречи Тиджани Рейндерс вывел хозяев вперед. Перед перерывом Германия смогла не только отыграться, но и повести в счете – на 38-й минуте отличился Дениз Ундав, а на 45+3 минуте забил Йозуа Киммих.

В начале второго тайма "Оранжевые" восстановили паритет на табло – на 50-й минуте точный удар нанес Дензел Дюмфрис. Больше голов команды не забивали, в итоге поделив очки.

Обзор матча Нидерланды – Германия

В параллельном матче второго тура группы А3 сборная Венгрии дома разошлась ничьей с командой Боснии и Герцеговины (0:0).

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После двух туров Нидерланды и Германия возглавляют свой квартет, набрали по 4 очка. В активе боснийцев и венгров по одному баллу.

В третьем туре Лиги наций нидерландцы на выезде сыграют против Венгрии, а немцы в гостях сразятся с Боснией и Герцеговиной. Оба матча состоятся 11 октября.

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