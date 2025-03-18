Нидерланды – Испания: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Лиги наций

В четверг, 20 марта, сборная Нидерландов примет национальную команду Испании в первом матче 1/4 финала Лиги наций сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Де Кейп" в Роттердаме. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Нидерланды – Испания

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Прогнозы букмекеров на матч Нидерланды – Испания

Незначительным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают испанскую сборную. На победу "Красной фурии" можно поставить с коэффициентом 2,37. Ничья – 3,45. Выигрыш "Оранжевых" – 3,05.

На успех действующих чемпионов Европы в двухматчевой дуэли принимаются ставки с коэффициентом 1,42. Выход Нидерландов в полуфинал Лиги наций – 2,98.

Ответный матч между испанцами и нидерландцами запланирован на воскресенье, 23 марта, в Валенсии.

Победитель пары Нидерланды – Испания в полуфинале Лиги наций сразится с триумфатором четвертьфинального противостояния Хорватия – Франция.

Напомним, сборная Украины уже в скором времени сыграет против Бельгии в плей-офф за место в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций. Номинально домашний матч команда Сергея Реброва проведет 20 марта в испанской Мурсии, а ответный поединок запланирован на 23 марта в бельгийском Генке.

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