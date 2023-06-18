Нидерланды – Италия: где смотреть и ставки букмекеров на матч за "бронзу" Лиги наций

Неудачники полуфиналов сойдутся в поединке за третье место.

В воскресенье, 18 июня, сборные Нидерландов и Италии встретятся в матче за третье место финальной стадии Лиги наций-2022/23.

Поединок состоится на стадионе "Де Гролс Весте" в нидерландском городе Энсхеде. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Обе сборные стали победителями своих квартетов Дивизиона А Лиги наций-2022/23. Нидерланды оказались сильнее Бельгии, Польши и Уэльса. В свою очередь, Италия опередила Венгрию, Германию и Англию.

В полуфиналах Лиги наций сборная Хорватии в экстра-таймах победила Нидерланды (2:4), а команда Испании в конце основного времени игры вырвала победу над Италией (2:1).

Где смотреть матч Нидерланды – Италия

На территории Украины поединок за третье место Лиги наций между сборными Нидерландов и Италии в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Нидерланды – Италия

В предстоящей встрече букмекеры отдают предпочтение Нидерландам. На победу "Оранжевых" в основное время можно поставить с коэффициентом 2,32. Ничья – 3,60. Выигрыш "Скуадры Адзурры" по итогам 90 минут матча – 3,15.

На то, что команда Нидерландов станет бронзовым призером Лиги наций, принимаются ставки с коэффициентом 1,72. Итоговый успех сборной Италии – 2,21.

В финале Лиги наций за трофей сразятся сборные Хорватии и Испании. Решающий поединок турнира также состоится 18 июня, но в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия – Испания доступна нашем сайте.

Напомним, текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, а в 2021 году обладателем трофея стала Франция.

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