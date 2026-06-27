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Нидерланды — Марокко: букмекеры сделали прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026
Победитель пары Нидерланды — Марокко в 1/8 финала сразится с триумфатором противостояния ЮАР — Канада.
Во вторник, 30 июня, сборные Нидерландов и Марокко встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.
Поединок состоится на арене "Estadio BBVA" в мексиканском Монтеррее. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по киевскому времени.
Нидерланды заняли первое место в группе F, сыграв вничью с Японией (2:2), разгромив Швецию (5:1) и обыграв Тунис (3:1).
Марокканцы финишировали вторыми в квартете C, сыграв вничью с Бразилией (1:1), одолев Шотландию (1:0) и обыграв Гаити (4:2).
Прогноз букмекеров на матч Нидерланды — Марокко
Фаворитом матча букмекеры считают сборную Нидерландов, на победу которой в основное время можно поставить с коэффициентом 2,14. Ничья — 3,33. Выигрыш марокканцев — 3,66.
На выход нидерландцев в 1/8 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,54. Проход Марокко в следующую стадию — 2,35.
Победитель пары Нидерланды — Марокко в 1/8 финала сразится с триумфатором противостояния ЮАР — Канада.
ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.
Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.
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