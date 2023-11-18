Нидерланды одолели Ирландию и вышли на Евро-2024, Франция забила 14 голов Гибралтару (видео)

Состоялись поединки предпоследнего тура квалификации на чемпионат Европы в группе B.

В матчах группы B 9-го тура отбора на Евро-2024 сборная Нидерландов дома обыграла Ирландию ( 1:0 ), а команда Франции на своем поле разнесла Гибралтар ( 14:0 ).

Единственный гол в Амстердаме "Оранье" забили на старте встречи. На 12-й минуте Ваут Вегхорст отличился после передачи Стефана Де Врея.

Эта победа позволила Нидерландам (15 очков) стать недостижимыми для Греции (12 пунктов) и забронировать за собой второе место группы, оформив выход на континетальное первенство. Ирландия (6 баллов) еще раньше упустила шансы получить прямую путевку на ЧЕ.

В параллельном поединке этого квинтета, который проходил в Ницце, Франция катком прошлась по Гибралтару. "Трехцветные" отгрузили в ворота соперника 14 мячей.

На третьей минуте все началось с автогола защитника гостей Итана Сантоса. После этого в первом тайме за французов забивали Маркус Тюрам, Уоррен Заир-Эмери, Килиан Мбаппе с пенальти, Жонатан Клосс, Кингсли Коман и Юссуф Фофана.

Во второй половине матча "Ле Блэ" отметились еще 7 голами, авторами которых стали Адриан Рабьо, Кингсли Коман, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе (дважды) и Оливье Жиру (дважды).

Отметим, что с 18-й минуты гости играли в меньшинстве – прямую красную карточку заработал Итан Сантос.

Французы (21 очко) выиграли семь из семи матчей текущего отбора на Евро и досрочно заняли первое место группы B. Гибралтар идет последним, не набрав ни одного зачетного пункта.

В заключительном туре 21 ноября Нидерланды на выезде встретятся с Гибралтаром, а Франция в гостях сыграет против Греции.

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