Нидерланды отказались принимать ЧЕ по параплаванию из-за допуска россиян под своим флагом

Параплавание на Паралимпиаде-2024

Реклама

Нидерланды отказались принимать чемпионат Европы-2026 по параплаванию из-за допуска российских и белорусских спортсменов под своими флагами.

Об этом сообщает AD.

В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил членство России и Беларуси. Российские и белорусские спортсмены получили разрешение выступить на Паралимпиаде-2026 и других международных соревнованиях под эгидой МПК с флагом, гимном и другими государственными атрибутами.

Реклама

Из-за требования допустить россиян и белорусов к соревнованиям под их флагами Нидерланды решили отказаться от проведения континентального первенства по параплаванию.

"Нидерланды не хотят, чтобы чемпионат Европы по параплаванию проходил с участием россиян и белорусов под своим флагом и гимном. Это возможно только в полностью нейтральном статусе и без гимна. Поэтому мы пришли к выводу, что не можем выполнить их условия", — говорится в заявлении Королевской федерации плавания Нидерландов.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и ряд других европейских стран решили бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр-2026 из-за присутствия российских и белорусских спортсменов под национальными флагами.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Реклама

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный сообщил, что украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры-2026 в ответ на возмутительное решение организаторов допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами.

Национальный паралимпийский комитет Украины объявил, что Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026. Там также потребовали не использовать украинский флаг на церемонии открытия соревнований.

В то же время, соревновательную часть Паралимпиады-2026 сборная Украины не будет пропускать.

Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.

Реклама

Зимние Паралимпийские игры-2026 состоятся с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо, на них разыграют 79 комплектов наград.