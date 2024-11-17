Нидерланды разбили Венгрию и оформили выход в плей-офф Лиги наций (видео)

Поединок прерывался из-за того, что один из ассистентов главного тренера венгров потерял сознание.

Сборная Нидерландов разгромила команду Венгрии в матче 5-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Встреча в Амстердаме завершилась со счетом 4:0 .

На 20-й минуте поединок был приостановлен из-за того, что одному из ассистентов главного тренера венгров Адаму Салаи стало плохо и он потерял сознание. Его доставили в больницу, где его состояние стабилизировалось.

Как только игра возобновилась, "Оранжевые" открыли счет – на 21-й минуте пенальти реализовал Ваут Вегхорст, а в компенсированное к первому тайму время забил Коди Гакпо.

Во второй половине противостояния подопечные Рональда Кумана еще дважды поразили ворота соперника. На 64-й минуте отличился Дэнзел Дюмфрис, а точку в матче на 86-й минуте поставил Тен Копмайнерс.

Обзор матча Нидерланды – Венгрия

Благодаря этой победе, Нидерланды (8 очков) досрочно обеспечили себе итоговое второе место в группе А3 и выход в четвертьфинал Лиги наций. Венгрия с 5 баллами занимает третью позицию. Выиграла этот квартет Германия (13 пунктов), которая в параллельном матче разбила Боснию и Герцоговину (1 очко) со счетом 7:0.

В заключительном туре Нидерланды на выезде будут противостоять Боснии и Герцеговине, а Венгрия примет Германию. Поединки состоятся во вторник, 19 ноября.

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