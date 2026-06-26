Нидерланды разобрались с Тунисом и с первого места вышли в плей-офф ЧМ-2026

Тунис — Нидерланды / © Associated Press

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Сборная Нидерландов уверенно обыграла команду Туниса в матче заключительного третьего тура группы F чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "Arrowhead Stadium" в американском Канзас-Сити завершился со счетом 1:3 .

Уже на 3-й минуте встречи нидерландцы открыли счет благодаря автоголу тунисского полузащитника Эльеса Схири.

Тунис — Нидерланды / © Associated Press

На 7-й минуте "Оранье" укрепили свое преимущество в счете — Брайан Бробби забил после подачи со штрафного и скидки головой от Вирджила Ван Дейка.

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Тунис — Нидерланды / © Associated Press

На старте второго тайма тунисцы сократили свое отставание в счете — на 54-й минуте Хазем Мастури головой пробил в дальний угол после навеса Ганнибала Межбри с углового.

Тунис — Нидерланды / © Associated Press

Но на 62-й минуте подопечные Рональда Кумана вернули себе гандикап в два мяча — Тиджани Рейндерс с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, где Ян Пауль ван Хекке поразил дальний угол.

Тунис — Нидерланды / © Associated Press

В другом матче третьего тура этого квартета сборные Японии и Швеции сыграли вничью (1:1).

Таким образом, Нидерланды (7 очков) с первого места вышли в плей-офф ЧМ-2026. Япония (5 баллов) пробилась в 1/16 финала со второй позиции.

Швеция (4 пункта) попала в плей-офф как одна из лучших обладательниц третьих ступенек. Тунис (0) простился с Мундиалем.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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