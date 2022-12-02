Нидерланды – США: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Европейцы померяются силами с американцами на старте плейоф.
В субботу, 3 декабря, в первом матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Нидерландов встретится с США.
Поединок состоится на стадионе "Халифа Интернешнл" в Эр-Раяне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Сборная Нидерландов на пути в плей-офф одолела Сенегал (0:2), сыграла вничью с Эквадором (1:1) и победила Катар (2:0).
Американцы на групповом этапе расписали ничью с Уэльсом (1:1) и Англией (0:0), а также минимально победили Иран (0:1).
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Где смотреть матч Нидерланды – США
На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать по региональным каналам Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
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Прогнозы букмекеров на матч Нидерланды – США
В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитами сборную Нидерландов. В их победу принимаются ставки коэффициентом 1,98. Ничья – 3,35. Триумф американцев – 4,50.
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