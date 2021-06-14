Нидерланды - Украина: что сказал Шевченко после проигранного матча-триллера на Чемпионате Европы

Наставник "сине-желтых" подвел итоги стартового поединка своей команды на турнире.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение в матче 1-го тура группы C Евро-2020 от Нидерландов (2:3).

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"Я очень доволен игрой. Как команда, особенно во втором тайме после 0:2, проявила характер. Несмотря на поражение, мы запишем матч себе в актив. На таком уровне и с таким соперником атакующим, то игра получилась интересной для зрителей. Было напряжение. Мне понравилось, как ребята отреагировали на это напряжение. Мне кажется, сборная повысила свой уровень. Моменты соперника - это нормально. Понятно, что они будут. И у нас были моменты, особенно во втором тайме", - сказал Шевченко в эфире программы "Великий футбол".

Также наставник "сине-желтых" высказался о грубой ошибке Миколенко, которая привела ко второму пропущенному мячу.

"Миколенко? На таком уровне все допускают ошибки, здесь сумасшедшие скорости. Нужно учиться на ошибках. Мы его поддержали, но никому не должно быть стыдно и обидно за игру. У нас еще два матча, и я сказал ребятам, что нужно цепляться за свои шансы. Нужно готовиться к Северной Македонии", - резюмировал Шевченко.

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Украина и Нидерланды выступают в группе C, где их соперниками также являются команды Австрии и Северной Македонии. В поединке 1-го тура Австрия обыграла Северную Македонию со счетом 3:1.

и В поединке 1-го тура Австрия Северную Македонию со счетом 3:1. В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

Как сообщал ТСН Проспорт, ранее поражение от команды Нидерландов прокомментировал один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко.

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