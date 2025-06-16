Нидерланды – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на матч молодежного Евро-2025 (U-21)

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) / © УАФ

Реклама

В среду, 18 июня, молодежная сборная Украины (U-21) по футболу сыграет с командой Нидерландов в матче заключительного, третьего тура группового этапа финальной части Евро-2025.

Поединок состоится на "Татран Арене" в словацком Пряшеве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

До этого сборная Украины потерпела поражение от Дании (2:3) и одержала победу над Финляндией (2:0). Нидерландцы разошлись ничьей с Финляндией (2:2) и уступили Дании (1:2).

Реклама

После двух туров "сине-желтые", имея 3 очка, занимают второе место в группе D. Для выхода в плей-офф подопечным Унаи Мельгосы нужно не проиграть Нидерландам.

Где смотреть матч Нидерланды U-21 – Украина U-21

Матч Евро-2025 (U-21) между молодежными сборными Украины и Нидерландов можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале Перший и сайте Суспільне Спорт.

Кроме того, поединок будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO, а также бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

На нашем сайте доступны аудиокомментарий и текстовая онлайн-трансляция матча Нидерланды – Украина.

Реклама

Ставки букмекеров на матч Нидерланды U-21 – Украина U-21

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают сборную Нидерландов. На победу "Оранье" принимаются ставки с коэффициентом 1,53. Ничья – 5,00. Выигрыш украинцев станет сенсацией – 6,50.

Финальный турнир Евро-2025 (U-21) по футболу продлится в Словакии до 28 июня. По две лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал, далее состотся полуфиналы и финал в Братиславе.