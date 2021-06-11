Нидерланды - Украина: где смотреть и ставки букмекеров на стартовый матч команды Шевченко на Евро-2020

Поединок состоится в воскресенье, 13 июня.

Уже в воскресенье, 13 июня, сборная Украины сыграет стартовый матч Чемпионата Европы по футболу-2020 (Евро-2020). Подопечные Андрея Шевченко встретятся с национальной командой Нидерландов.

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Матч состоится на стадионе "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Поединок смогут посетить около 16 тысяч болельщиков (30% от общей вместимости арены).

Украина и Нидерланды выступают в группе C, где их соперниками также являются Австрия и Северная Македония. В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

Где смотреть матч Нидерланды - Украина

В прямом эфире поединок будут транслировать телеканалы ТРК "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Прогнозы букмекеров на матч Нидерланды - Украина

Безоговорочным фаворитом поединка являются подопечные Франка де Бура. На победу нидерландцев можно поставить с коэффициентом 1.67. Ничья - 3.84. Победа украинской сборной станет сенсацией - 6.15.

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

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