Нидерланды – Украина: онлайн-видеотрансляция матча 1/8 финала чемпионата мира-2024 по футзалу

Поединок состоится 24 сентября, в 18:00 по киевскому времени.

Во вторник, 24 сентября, сборная Украины проведет матч 1/8 финала чемпионата мира-2024 по футзалу против национальной команды Нидерландов.

Поединок состоится в Ташкенте, столице Узбекистана. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

На групповом этапе нынешнего Мундиаля украинская сборная с 6 очками заняла второе место в группе С позади Аргентины (9), но опередив Афганистан (3) и Анголу (0).

В стартовом туре Украина разгромно уступила Аргентине (1:7), а затем уничтожила Анголу (7:2) и обыграла Афганистан (4:1).

Нидерланды с 5 очками финишировали на второй позиции в группе А, пропустив вперед Парагвай (6), однако обойдя Коста-Рику (4) и Узбекистан (1).

"Оранжевые" разошлись ничьей с Узбекистаном (3:3) и Коста-Рикой (2:2), после чего победили Парагвай (5:2).

Триумфатор матча Нидерланды – Украина в четвертьфинале сыграет с победителем пары Испания – Венесуэла.

Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция матча Нидерланды – Украина.

Сборная Украины в шестой раз в истории принимает участие в футзальном ЧМ. Лучший результат "сине-желтых" – четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.

На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.

Читайте также:

Нидерланды – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала ЧМ-2024 по футзалу

Определились все участники плей-офф чемпионата мира-2024 по футзалу: пары 1/8 финала

Сборная Украины по футзалу разбила действующих чемпионов Европы и мира в товарищеском матче (видео)