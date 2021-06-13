Нидерланды - Украина: стали известны стартовые составы на матч Евро-2020

Начало встречи - в 22:00.

Сборные Украины и Нидерландов объявили стартовые составы на матч 1-го тура Чемпионата Европы-2020, который 13 июня состоится на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме.

Украина: Бущан - Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев - Зинченко, Сидорчук, Малиновский - Зубков, Яремчук, Ярмоленко

Нидерланды: Стекеленбург - ван Анхольт, Блинд, де Врей, Тимбер, Думфрис - де Йонг, де Рон, Вейналдум - Депай, Вегорст

Матч Нидерланды - Украина начнется в 22:00 по киевскому часом.ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

До этого можно наблюдать за тем, что происходит вокруг первого поединка команды Андрея Шевченко на этом турнире.

Сборная Украины проведет также матчи 17-го (против Северной Македонии) и 21 июня (против Австрии). Эти два поединка "сине-желтые" сыграют в Бухаресте.

Нидерланды - Украина: главное о стартовом матче Евро-2020 для команды Шевченко

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