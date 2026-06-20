Нидерланды уничтожили обидчика сборной Украины на ЧМ-2026

Нидерланды — Швеция / © Associated Press

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Сборная Нидерландов разгромила команду Швеции в матче второго тура группы F чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "NRG Stadium" в американском Хьюстоне завершился со счетом 5:1 .

В первом тайме нидерландцы дважды поразили ворота соперника — дубль оформил Брайан Бробби, отличившись на 5-й и 17-й минутах встречи. Ассистировали ему Коди Гакпо и Дэнзел Дюмфрис.

Нидерланды — Швеция / © Associated Press

После перерыва подопечные Рональда Кумана забили еще дважды — Коди Гакпо оформил дубль, поразив ворота шведов на 47-й и 55-й минутах матча. Результативные передачи занесли в свой актив Дюмфрис и Крисенсио Саммервилл.

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Нидерланды — Швеция / © Associated Press

На 59-й минуте подопечные Грэма Поттера отыграли один мяч — отличился Энтони Эланга, однако больше шведы не смогли.

Нидерланды — Швеция / © Associated Press

А вот "Оранье" забили пятый мяч в ворота соперника — на 89-й минуте окончательный счет в противостоянии установил Крисенсио Саммервилл с передачи, которую сделал Мемфис Депай.

Нидерланды — Швеция / © Associated Press

В первом туре группового этапа нидерландцы разошлись боевой ничьей с Японией (2:2), а шведы разгромили Тунис (5:1).

Отметим, что вместо Швеции в этом квартете могла выступать сборная Украины , но наша команда проиграла шведам (1:3) в полуфинале плей-офф европейского отбора и не вышла на Мундиаль.

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Сейчас Нидерланды (4 очка) возглавляют квартет F. Швеция (3 балла) занимает второе место. Япония (1 балл) идет третьей. Тунис (0) располагается на последней строчке.

Другой матч 2-го тура этого квартета между сборными Туниса и Японии состоится в воскресенье, 21 июня, в 07:00 по киевскому времени.

В заключительном третьем туре Нидерланды сыграют с Тунисом, а Швеция сразится с Японией. Оба поединка состоятся 26 июня, в 02:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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