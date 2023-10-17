Нидерланды в компенсированное время дожали Грецию и почти гарантировали себе выход на Евро-2024 (видео)

"Оранье" поднялись на второе место в группе В.

Сборная Нидерландов победила команду Греции в выездном матче 8-го тура отбора на Евро-2024. Поединок в Афинах завершился со счетом 0:1 .

Гости могли выходить вперед в первом тайме, но на 28-й минуте Ваут Вегхорст не реализовал пенальти.

До самой концовки встречи грекам удавалось удерживать ничейный результат, однако в компенсированное ко второму тайму время "Оранжевые" таки вырвали победу – на 90+3-й минуте с пенальти забил Вирджил Ван Дейк.

Обзор матча

После этой победы Нидерланды (12 очков) вышли на второе место группы В. "Оранье" по дополнительным показателям обошли Грецию (12 баллов), но имеют одну игру в запасе.

Нидерландцам остается провести два матча отбора на ЧЕ: с Ирландией (18 ноября) и Гибралтаром (21 ноября). Греки в заключительном поединке группового этапа 21 ноября примут Францию, которая ранее досрочно вышла в финальный турнир Евро-2024.

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В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выходят по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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