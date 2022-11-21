Нидерланды в концовке выцарапали победу у Сенегала на старте ЧМ-2022

Сборная Нидерландов обыграла команду Сенегала в матче 1-го тура группы А чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Аль-Тумама" в Дохе завершился со счетом 0:2 .

Несмотря на статус фаворита, команда Луи Ван Гала откровенно разочаровала. "Оранжевые" за 90 минут игры нанесли лишь несколько ударов в створ ворот.

К счастью, именно они и стали результативными. Подачу Фрэнки де Йонга на 84-й минуте ударом головой замкнул Коди Гакпо. А в компенсированное время точку в матче поставил Дэви Классен.

В свою очередь, сенегальцы имели несколько хороших моментов, но не сумели их реализовать. Из четырех выстрелов африканцев в створ ни один не привел к взятию ворот.

Кроме Сенегала и Нидерландов, в квартете А также соревнуются сборные Катара и Эквадора. Они сыграли между собой в матче-открытии ЧМ-2022, который состоялся 20 ноября. Южноамериканцы одержали уверенную победу – 0:2.

– 0:2. Таким образом, после первого тура в группе лидируют Эквадор и Нидерланды, имеющие по три очка. Катар и Сенегал пока остаются без зачетных баллов.

Во втором туре, 25 ноября, Катар встретится с Сенегалом, а Нидерланды сразятся с Эквадором. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы.

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