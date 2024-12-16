Нигерийский боксер вышел на бой в носках с надписью "ВСУ" и отдал военным часть гонорара

Майкл Игвегбе отличился чрезвычайно крутым поступком.
Нигерийский боксер Майкл Игвегбе провел поединок против украинца Игоря Цымбалюка, который состоялся 14 декабря в Киеве, в носках с надписью "ВСУ".
Об этом сообщает промоутерская компания Top Boxing Generation.
После боя, который закончился победой Цымбалюка единогласным решением судей, нигериец поблагодарил всех украинцев и заявил, что передаст часть своего гонорара на нужды ВСУ. Позже было подтверждено, что Игвегбе сдержал свое обещание.
"Майкл – наш казак. Мы можем подтвердить, что он выполнил свое обещание и передал на нужды Вооруженных Сил Украины часть своего гонорара. Спасибо", – говорится в соцсетях Top Boxing Generation.
Отметим, что для Игвегбе это был второй в карьере поединок в профессиональном боксе. Свой дебютный бой в профессионалах он также проиграл.
Цымбалюк одержал свою третью победу на профессиональном ринге (2 – нокаутом). Также в его пассиве два поражения.
В главном поединке вечера бокса Янис Куриленко сумел отобрать титулы чемпиона Украины и WBC Ukraine у Андрея Борышпольца, одолев его раздельным решением судей.
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