Никак не осудил РФ: президент ФИФА цинично призвал прекратить войну в Украине на время ЧМ-2022

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сделал скандальное заявление по поводу войны в Украине во время саммита G20, проходящего на индонезийском острове Бали.

Инфантино обратился к лидерам стран с просьбой временно прекратить огонь в российско-украинской войне на время проведения чемпионата мира-2022, который с 20 ноября по 18 декабря продлится в Катаре.

В то же время глава ФИФА не произнес ни слова о том, кто начал войну в Украине и ежедневно продолжает убивать украинцев. Инфантино даже побоялся назвать Россию "агрессором", цинично призвав к возобновлению диалога для установления мира.

"Я умоляю всех вас подумать о временном прекращении огня между Украиной и Россией на месяц во время чемпионата мира. Или, по крайней мере, реализовать гуманитарные коридоры, которые могли бы привести к возобновлению диалога как первого шага к миру.

Вы – мировые лидеры, у вас есть возможность влиять на ход истории. Футбол и чемпионат мира предлагают вам уникальную платформу единства и мира на всей планете", – цитирует Инфантино Reuters.

Добавим, что ранее ФИФА сделала циничное заявление накануне ЧМ-2022, призвав 32 страны-участницы Мундиаля сосредоточиться на подготовке к турниру и не смешивать футбол с политикой. В организации проигнорировали призывы отстранить сборную Ирана от планетарного первенства за жестокое нарушение прав человека в стране и помощь России вести захватническую войну против Украины.

Напомним, ФИФА продала России права на показ матчей ЧМ-2022. Так что в стране-террористе смогут комфортно смотреть поединки Мундиаля, пока действия рашистов ежедневно приводят к массовой гибели украинцев. Кроме того, РФ до сих пор не исключили из списка членов ФИФА.

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