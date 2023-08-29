Никак не прекратят скулить: в команде Дюбуа требуют аннулировать результат боя с Усиком

Команда британца Даниэля Дюбуа продолжает работать над тем, чтобы результат боя против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик был аннулирован.

Об этом сообщил промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен.

Он настаивает на том, чтобы поединок признали несостоявшимся. Следовательно, Уоррен хочет назначения боя-реванша между Усиком и Дюбуа.

"Я не виню Александра Красюка (промоутера Усика – прим.) за то, что он говорит, потому что они не хотят, чтобы мы просили о реванше, но мы собираемся это сделать. Я очень уважаю Усика. Он был потрясающим крузером и действительно хороший супертяжеловес. Но он уже раньше жаловался на удары ниже пояса, это было в боях против Энтони Джошуа.

Хотя в бою на кону стояли все пояса, это была защита по линии WBA. Поэтому мы собираемся собрать фото и видеодоказательства и предоставить их организации. Представим то, что было сказано на совещании по правилам, определяющим, какие удары были законными, а какие нет, и им придется принять решение.

Я бы хотел, чтобы они объявили бой несостоявшимся, потому что у Дюбуа сейчас должны быть эти три пояса. Но если мы сможем провести реванш, то доберемся до них", – приводит слова Уоррена talkSPORT.

В свою очередь, промоутер украинского чемпиона Александр Красюк убежден, что апелляция команды Дюбуа не имеет шансов на успех.

"Ноль процентов или отрицательная вероятность успеха", – цитирует Красюка Boxing Scene.

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Напомним, Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF. Однако в пятом раунде боя произошел скандальный эпизод – британец нанес украинцу удар ниже пояса. Поэтому рефери дал Усику несколько минут на восстановление, после чего Александр поднялся на ноги и поединок продолжился.

После боя Дюбуа заявил, что у него украли победу. По мнению британского боксера, его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Даниэль выразил уверенность, что нокаутировал украинца и должен был завладеть чемпионскими поясами.

Добавим, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) уже выступила с официальным заявлением касательно скандального удара британца ниже пояса. В организации констатировали, что попадание Дюбуа было нарушением правил, поэтому Усик справедливо защитил свои титулы.

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