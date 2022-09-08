Никак не смирятся со справедливостью: в РФ призвали IBU вернуть в соревнования российских биатлонистов

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что организация посылает письмо в Международный союз биатлонистов (IBU), где требует пересмотреть решение отстранить сборную России от всех международных турниров.

По мнению Майгурова, "бан" российских биатлонистов нарушает Олимпийскую хартию, "в которой спорт четко стоит вне политики".

Его слова цитирует Р-спорт.

"Руководителям IBU следует прежде всего задуматься о спортсменах, судьбы которых они готовятся решить. Страдают именно спортсмены, хотя они никоим образом не связаны с происходящим в мире", — сказал Майгуров.

Так, недавно исполком Международного союза биатлонистов (IBU) выступил с рекомендацией продолжить отстранение России и Беларуси от международных соревнований под своей эгидой на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

Отмечается, что приостановка членства стран-агрессоров будет до тех пор, пока они не продемонстрируют их полную поддержку целей и принципов IBU – например, четко дистанцировав себя от войны в Украине и не допустят активную вовлеченность официальных лиц или спортсменов в российскую армию или их участие в военных действиях. .

Таким образом, если представители обеих стран осудят войну против Украины, их могут вернуть. Как следствие, в СБР считают, что действия IBU являются дискриминацией по национальному признаку.

Напомним, что в новом сезоне-2022/2023 биатлонисты и болельщики будут вынуждены привыкать к нововведениям. Согласно правкам от IBU, изменения будут касаться начисления очков, чемпионатов мира и призовых.

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