Никак не уймется: Ломаченко выложил новое видео с митрополитом УПЦ МП, который обвинил Украину в "войне против бога"

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко продолжает позориться. У себя в Instagram боксер опубликовал новое видео проповеди митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Лонгина, обвинившего Украину в том, что она развязала войну против церкви.

Накануне Нового года Ломаченко выложил себе на страницу первое видео с Лонгином, вызвав огромную волну возмущения со стороны своих подписчиков. Однако это не остановило Василия – он упорно продолжает поддерживать позицию Московского патриархата и распространять антиукраинские нарративы.

"Недаром Христос Господь говорит в Евангелии: "Тот, кто имеет уши, чтобы слушать, пусть слушает." Все имеют уши, но не все имеют уши, чтобы слушать.

Никакой пользы не приносят нам телесные уши, когда уши душевные закрыты. Тело имеет свою глухоту, когда его уши закрыты. Так и душа имеет свою глухоту, когда слух у нее закрыт", – написал Ломаченко, процитировав еще одного епископа епископа Российской православной церкви (РПЦ) Тихона Задонского.

В комментариях под публикацией фолловеры выразили свое отвращение к Ломаченко. Многие из них вообще сомневаются, находится ли боксер в здравом уме.

"Ты что, не просыхаешь?", "Твой патриарх благословил убийства украинцев. Вася, ты заигрался РПЦшную ФСБшную игру", "Василий, ты моргни, может, если тебя взяли в плен московские попы", – написали они.

"Придется за Хейни болеть. Уже нет сил убеждать себя, что Вася просто тупой, что в истории все равно останется украинцем", – значительное количество соотечественников будет болеть против Ломаченко в потенциальном бою с американцем Девином Хейни за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Напомним, ранее Ломаченко оскандалился, выложив фото с попавшим под санкции СНБО митрополитом УПЦ МП.

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